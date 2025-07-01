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Asistencia de Philips

¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?

Sí, todos los biberones de plástico Philips Avent, completamente montados y cerrados, se pueden guardar en el congelador y utilizar para comida casera.
No guarde los biberones de cristal en el congelador, ya que podrían romperse.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY903/01 , SCY900/01 , SCY906/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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