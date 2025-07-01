ProductosAsistencia

¿Mi teléfono es compatible con Philips GroomTribe?

Puede descargar la aplicación Philips GroomTribe en el teléfono para utilizarla con su afeitadora Philips conectada por Bluetooth. La aplicación es compatible con dispositivos iPhone 6S (o superior) con iOS 11.3 o superior. También se puede utilizar en teléfonos Android de con pantallas de más de 4,5", con sistema operativo versión 6.0 o superior y la versión de Bluetooth 4.1 o superior.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: S7887/20 , S7783/50 .

