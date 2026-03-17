¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?

Hay tres tipos diferentes de cabezales de cepillado Sonicare. El cabezal de cepillado adecuado para su cepillo dental depende del modelo que tenga.
El cabezal de cepillado de clic es el cabezal estándar y es adecuado para la mayoría de nuestros cepillos dentales recargables Sonicare.
Nuestros modelos Essence más antiguos tienen un cabezal de cepillado con rosca más grande.
Los cabezales Philips One y Philips One for Kids solo son compatibles con Philips One y Philips One for Kids.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6013/05 .