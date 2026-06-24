¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
Si tiene dudas sobre lo que significan las luces y símbolos en el dispositivo de arreglo personal masculino Philips, lea nuestra respuesta más abajo.
La mayoría de recortadores y cortapelos Philips tienen indicaciones de carga y señales luminosas para indicar que el dispositivo debe cargarse y que está completamente cargado. En función del dispositivo que tenga, las indicaciones de carga se mostrarán de formas diferentes, como se muestra en la imagen siguiente. Algunos dispositivos de arreglo personal no disponen de ninguna indicación de carga. En ese caso, compruebe si hay una luz en el cargador del producto. Esta luz se ilumina cuando el cargador está conectado a la fuente de alimentación. Para estos productos, siga el tiempo de carga recomendado indicado en el manual de usuario.
Algunos dispositivos de arreglo personal incluyen la función de bloqueo para viajes que evita que la afeitadora se encienda accidentalmente mientras viaja.
Para activar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. El símbolo de bloqueo parpadeará brevemente para indicar que el dispositivo está bloqueado. Si intenta encenderlo, no funcionará: el símbolo de bloqueo para viajes parpadeará para recordarle que debe desactivar esta opción.
Para desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. El símbolo vuelve a parpadear brevemente y, a continuación, la afeitadora se enciende.
Algunos dispositivos disponen de la función de bloqueo para viajes sin un indicador visible. El bloqueo y desbloqueo de estos dispositivos funciona de forma similar al de los que tienen un indicador de bloqueo para viajes. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo.
Algunas multiafeitadoras y cortapelos Philips están equipados con un modo turbo. Esto normalmente se indica con un símbolo en forma de T en el cortapelos. Pulse este botón si necesita energía adicional del cortapelos. Esto puede resultar útil al cortar cabello muy grueso.
Se puede utilizar el modo silencioso en aquellos dispositivos que tengan el símbolo de un bebé. El modo silencioso proporciona una experiencia de corte más suave para los niños. Durante el recorte, puede iniciar el modo silencioso para reducir la velocidad de rotación del recortador y obtener un recorte más silencioso.
Si ve la imagen de una gota de aceite parpadeando en su dispositivo de arreglo personal, se trata de un recordatorio para que lubrique la afeitadora. Debe limpiar y lubricar las afeitadoras de manera periódica con el aceite incluido en el envase o aceite de máquina de coser. En función del dispositivo de arreglo personal que tenga, es posible que encuentre otros símbolos marcados o que parpadeen en este. Para obtener más información con respecto a su modelo concreto, consulte el manual del usuario o póngase en contacto con nosotros.
Vea el siguiente vídeo para aprender a utilizar nuestro último barbero Prestige de Philips, con un peine-guía exclusivo integrado. Tenga en cuenta que las funciones de la afeitadora pueden variar según el modelo.
Algunas afeitadoras Philips funcionan con pilas desechables. Antes de intentar insertar o sustituir las pilas de la afeitadora, asegúrese de que las manos y el aparato están secos.
El compartimento de las pilas está situado en el mango. Para sustituir las pilas, el compartimento de las pilas se puede abrir fácilmente alineando los símbolos como se indica a continuación.
1. Para quitar la cubierta del compartimento de las pilas, gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador de posición (V) apunte hacia la marca de desbloqueo (Ʌ) (Fig. 4). 2. Quite la cubierta del compartimento de las pilas del mango (Fig. 5). 3. Coloque la pila en el compartimento de las pilas (Fig. 6). Asegúrese de que los polos + y - de la pila señalan en la dirección correcta. 4. Vuelva a deslizar la cubierta del compartimento de las pilas en el mango (Fig. 7). 5. Gire la cubierta del compartimiento de las pilas en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el indicador de posición (V) señale hacia la marca de bloqueo (I) (Fig. 8).
Un logotipo o botón de expulsión indica dónde hay que presionar para retirar las unidades de corte o los accesorios. Pulse con cuidado el símbolo de expulsión mientras tira lentamente de la unidad de corte o del accesorio para retirarlo del dispositivo.
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