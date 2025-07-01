ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo debo guardar la leche materna extraída?

Puede guardar la leche materna en el frigorífico (a menos de 4 ⁰C/39 ⁰F) durante un máximo de 4 días, o en el congelador (a menos de -18 ⁰C/0 ⁰F) durante 6-12 meses con un biberón, vaso de almacenamiento o bolsa de almacenamiento de leche materna Philips Avent. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda encarecidamente la congelación profunda (a menos de -4 ⁰F/-20 ⁰C).

Si va a llevar la leche materna con usted, utilícela en un plazo de 4 horas.

Consulte a continuación las temperaturas de almacenamiento recomendadas y dónde comprar accesorios de almacenamiento

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF396/11 , SCF417/11 , SCF430/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia