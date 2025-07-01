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Asistencia de Philips

¿Qué nivel de seguridad tienen los datos almacenados y transmitidos en mi vigilabebés conectado de Philips Avent?

El vigilabebés conectado de Philips Avent transmite y almacena todos los datos de forma segura mediante las tecnologías de cifrado estándar del sector más recientes. Supervisamos y actualizamos continuamente nuestra solución de seguridad a medida que se desarrolla la tecnología. Los datos de audio/vídeo transmitidos no se almacenan en nuestros servidores. Todos los vídeos e instantáneas guardados se almacenan en los dispositivos móviles del usuario.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD921/26 .

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