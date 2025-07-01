Asistencia de Philips ¿Qué nivel de seguridad tienen los datos almacenados y transmitidos en mi vigilabebés conectado de Philips Avent?

El vigilabebés conectado de Philips Avent transmite y almacena todos los datos de forma segura mediante las tecnologías de cifrado estándar del sector más recientes. Supervisamos y actualizamos continuamente nuestra solución de seguridad a medida que se desarrolla la tecnología. Los datos de audio/vídeo transmitidos no se almacenan en nuestros servidores. Todos los vídeos e instantáneas guardados se almacenan en los dispositivos móviles del usuario.



¿Los hackers pueden acceder al vigilabebés conectado de Philips Avent? Philips hace todo lo posible para evitar accesos no autorizados y publicar actualizaciones. Asegúrese de utilizar siempre el software de la aplicación y el firmware del vigilabebés más recientes. Si pierde el dispositivo inteligente, restablezca el vigilabebés para eliminar las conexiones. También puede iniciar sesión en la aplicación desde otro dispositivo inteligente y eliminar su cuenta. Si usted es el único administrador, todos los usuarios invitados también se desconectarán del vigilabebés.

