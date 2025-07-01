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Asistencia de Philips

¿Cómo restablezco la unidad del bebé o la unidad de padres del vigilabebés conectado de Philips Avent?

Para restablecer la unidad del bebé, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. El piloto indicador parpadeará en naranja y verde, y la unidad del bebé se reiniciará. El restablecimiento a los ajustes de fábrica se completa una vez que el piloto indicador se ilumina en verde fijo.

Para restablecer la unidad de padres, siga estas instrucciones:

  1. Pulse el botón de modo y el botón intercomunicador durante 10 segundos.

Cuando aparezca el mensaje emergente “Reset parent unit” (Restablecer unidad de padres), pulse Confirm (Confirmar). La unidad de padres comenzará a reiniciarse.

Restablecimiento de la unidad de padres de Avent

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD921/26 .

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