Asistencia de Philips ¿Cómo restablezco la unidad del bebé o la unidad de padres del vigilabebés conectado de Philips Avent?

Para restablecer la unidad del bebé, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. El piloto indicador parpadeará en naranja y verde, y la unidad del bebé se reiniciará. El restablecimiento a los ajustes de fábrica se completa una vez que el piloto indicador se ilumina en verde fijo.

Para restablecer la unidad de padres, siga estas instrucciones:

Pulse el botón de modo y el botón intercomunicador durante 10 segundos.

Cuando aparezca el mensaje emergente “Reset parent unit” (Restablecer unidad de padres), pulse Confirm (Confirmar). La unidad de padres comenzará a reiniciarse.