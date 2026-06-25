Asistencia de Philips ¿Cómo puedo evitar que la leche se derrame del extractor de leche manos libres Philips Avent?

Es posible que el extractor de leche esté derramando leche debido a un montaje incorrecto del cojín y la copa. La conexión entre el cojín y la copa debe estar completamente sellada y cerrada.

Durante el montaje, asegúrese de que el borde envuelva completamente los bordes de la copa recolectora.

Las siguientes imágenes muestran qué tener en cuenta y qué evitar: ¿Cómo monto el extractor de leche manual Philips Avent? Vea un breve vídeo sobre cómo montar el extractor de leche manos libres Philips Avent. ¿Cómo vierto la leche en otro recipiente? Para evitar fugas al verter la leche de la copa recolectora en otro recipiente, no retire el cojín de la copa. El cojín tiene una boquilla en la parte superior. Úsela para vaciar la copa por completo cuando vierta la leche en otro recipiente o en una bolsa de almacenamiento de leche materna.