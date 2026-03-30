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  • Señales luminosas. Conducción elegante.
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Ultinon LEDbombilla de señalización para auto

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Señales luminosas. Conducción elegante.
Para una conducción elegante, beneficiate de las luces de señalización con colores intensos. Las luces de freno LED Philips Ultinon [˜P21W] son brillantes, de color rojo intenso y se ven bien, para poder señalizar con estilo y seguridad.
Ver todos los beneficios

Calidad de LED duradera

Señales luminosas. Conducción elegante.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Cantidad de bombillas: 2&lt;br>

  • 12 V, 2 W

  • Frenado, antiniebla trasera

Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.

Señalización más brillante para mejorar la seguridad

Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseás hacer con tu auto. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que hacés. Las luces brillantes de señalización garantizan que te vean para mejorar tu seguridad. Ya sean las de marcha atrás, de posición o de freno, las luces LED Philips Ultinon de señalización te brindan el desempeño que necesitás y ofrecen a los demás conductores el tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.

Luces de encendido instantáneo que hacen más seguro el frenado rápido

Las lámparas incandescentes demoran en encenderse y alcanzar el desempeño máximo. Por otra parte, las luces LED se “encienden instantáneamente”. La diferencia se mide en fracciones de segundo y si frenás fuerte, esas fracciones de segundo importan. Por ejemplo, a 100 km/h, tan solo la diferencia de cuatro décimas de segundo de tiempo de reacción equivale a 11 m adicionales de distancia de reacción, que representan el largo de 2,5 autos aproximadamente y se traducen en un tiempo de reacción adicional. Gracias a las luces LED de freno de Philips, en cuanto decidas frenar, el conductor detrás de ti lo sabrá.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

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