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LED-T10 [~W5W]
Cantidad de bombillas: 2
12 V, 0.6 W
Posición e interior
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior e interior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu auto expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseás hacer con tu auto. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que hacés. Las luces brillantes de señalización garantizan que te vean para mejorar tu seguridad. Ya sean las de marcha atrás, de posición o de freno, las luces LED Philips Ultinon de señalización te brindan el desempeño que necesitás y ofrecen a los demás conductores el tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.
Quiere luces brillantes y elegantes para su auto, pero no quiere cambiarlas constantemente. Esa es la principal desventaja las luces convencionales: cuanto más potente es la luz, menor es su vida útil. Las luces LED tienen una vida más prolongada, incluso con la misma intensidad. Además, las luces LED Philips Ultinon son más resistentes al calor y la vibración, lo que las convierte en la elección perfecta para disfrutar de un rendimiento prolongado.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.
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