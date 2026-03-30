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  • Señales luminosas. Conducción elegante.
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Ultinon LEDbombilla de señalización e interior para auto

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Señales luminosas. Conducción elegante.
Para una conducción elegante, beneficiate de las luces de señalización con colores intensos. Las luces de interior y posicionamiento LED Philips Ultinon T10 con un efecto de luz diurna de 6000 K son brillantes y se ven bien, para poder señalizar con estilo y seguridad.
Ver todos los beneficios

Calidad de LED duradera

Señales luminosas. Conducción elegante.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Cantidad de bombillas: 2

  • 12 V, 0.6 W

  • Posición e interior

Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior e interior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu auto expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.

Señalización más brillante para mejorar la seguridad

Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseás hacer con tu auto. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que hacés. Las luces brillantes de señalización garantizan que te vean para mejorar tu seguridad. Ya sean las de marcha atrás, de posición o de freno, las luces LED Philips Ultinon de señalización te brindan el desempeño que necesitás y ofrecen a los demás conductores el tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.

Iluminación LED resistente y duradera

Quiere luces brillantes y elegantes para su auto, pero no quiere cambiarlas constantemente. Esa es la principal desventaja las luces convencionales: cuanto más potente es la luz, menor es su vida útil. Las luces LED tienen una vida más prolongada, incluso con la misma intensidad. Además, las luces LED Philips Ultinon son más resistentes al calor y la vibración, lo que las convierte en la elección perfecta para disfrutar de un rendimiento prolongado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

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