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Tipo de lámpara: H4
12 V, 60/55 W
Hasta un 60% más de visión
Lámpara para auto ultrarresistente
Cantidad de bombillas: 1
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips
Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico
¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseras, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.
3.0
de 5
2
Reseñas
Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
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Teleforo69
16/12/2012
España
Para que funcione las cortas tienes que dar toque en el faro
Aproximadamente un año con estas bombillas y una va y no funciona la corta. La saco y la coloco en el otro faro para ver si es la conexión. Funciona pero moviendola ¿?¿?. La vuelco a colocar en su faro y no funciona, s¿Esto es normal?olo si mueves la bombilla, insisto no son las conexiones. Pero aqui no termina, al conectar la que esta bien, la pasa lo mismo, solo luce si la mueves. ¿Será un fallo de fabricación? si están fundidas no deberías funcionar aunque las muevas. He tenido que poner las que tenía antes, que lucen menos pero al ponerlas funcionan a la primera. ¿Es normal esto?
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
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