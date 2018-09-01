La luz potente de la bombilla HID Xenon ofrece la máxima seguridad

Las bombillas Xenon HID (High Intensity Discharge, Descarga de alta intensidad) ofrecen el doble de luz para conducir con seguridad en todas las situaciones. La intensa luz blanca producida por las bombillas Xenon HID es comparable a la luz del día. Los estudios han demostrado que la iluminación de vehículos que poseen lámparas xenón ayuda a los conductores a enfocarse en la carretera y mirar los obstáculos y las señales de tráfico con mayor rapidez que con las bombillas tradicionales. * En comparación con bombillas halógenas estándar