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BAU15s
Las lámparas de señalización SilverVision se diseñaron para aquellos conductores que buscan personalizar sus vehículos. Gracias a SilverVision, los conductores disfrutarán de un completo efecto cromado en los indicadores delanteros y traseros.
Tipo de lámpara: PY 21 W
12 V
21 W, Cantidad de bombillas: 2
Más estilo
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips
Recomendamos enfáticamente que cambies los dos focos de señalización para que el efecto sea simétrico.
¿Cuál es la aplicación de cada bombilla de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye las siguientes aplicaciones: indicadores delanteros y traseros.
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