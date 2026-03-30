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Descontinuado

X-tremeUltinon LEDbombilla de luz antiniebla para automóvil

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Más brillante. Más blanca. Más fuerte.
Las luces antiniebla LED X-tremeUltinon de Philips cuentan con un LED LUXEON de 6000 Kelvin. Nuestra tecnología patentada SafeBeam proyecta una luz blanca 200% más brillante justo donde la necesités. Elaborada para durar con un diseño AirFlux avanzado.
Ver todos los beneficios

Luces antiniebla LED, blancas y brillantes, para un aspecto de alta tecnología

Más brillante. Más blanca. Más fuerte.

  • BOMBILLA ANTINIEBLA LED [~H8/H11/H16]

  • 6000 K

  • Luz con un 200% más brillo

  • Sistema avanzado para automóviles

Temperatura del color de 6000 Kelvin para una luz blanca y nítida

Con una temperatura del color de hasta 6000 Kelvin, las luces antiniebla LED Philips X-tremeUltinon basadas en tecnología automotriz LUXEON producen un haz de luz blanca y brillante, similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y tomar el carril perfecto al conducir. Además, como no tenés que forzar los ojos para ver el terreno al frente, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y excitante.

Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Al igual que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, tus faros delanteros dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscás es actualizar tu estilo, sin necesidad de comprar un auto más nuevo, actualizar los faros es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. Tu automóvil es una expresión de lo que vos sos, por lo que hacé una declaración de tu estilo con las luces antiniebla LED de Philips. En lugar de amarillo, obtendrás una luz nítida, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las luces antiniebla LED de Philips.

Luz potente y brillante, dirigida exactamente donde la necesitás

Luz potente y brillante, dirigida exactamente donde la necesitás

Las mejores luces para automóviles no son simplemente las que producen la luz más potente. Crear bombillas LED para automóvil cada vez más brillantes es algo sencillo. Lo importante es lo que hacés con esa luz extra. La luz brillante sin control no es ideal para conducir y puede crear un resplandor peligroso. Equipado con tecnología SafeBeam, las luces antiniebla LED de Philips concentran la luz donde la necesitás. El patrón de luz uniforme y preciso está diseñado de acuerdo con normas de seguridad vial para faros delanteros halógenos. Con un control más preciso de la luz, tenés una mayor visibilidad, transformándote en un conductor nocturno más capaz y seguro.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.