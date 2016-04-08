12956X2
12956X2
LUM12956X2
Tipo de lámpara: CANbus 5 W
Paquete de: 2
12 V, 5 W
En algunos vehículos equipados con un sistema de control CANbus, la instalación de bombillas LED puede provocar señales de error en el tablero. Con el uso de los canceladores de advertencia LED de Philips, evitarás esas señales de error causadas por el diagnóstico de fallas del sistema CANbus.
1.0
de 5
1
Reseña
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Esta reseña se realizó para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Esta reseña se realizó para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores