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Iluminación LED para señalización e interiores

12956X2

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LUM12956X2

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Conduce con máxima seguridad y estilo
Algunos vehículos equipados con un sistema de controlador CANBus pueden causar errores en el tablero de instrumentos si se instalan bombillas LED. Utiliza el cancelador de advertencia Philips CEA5W para eliminar estas señales de error y disfruta de un rendimiento perfecto de las bombillas de señalización LED Philips [~5 W].
Ver todos los beneficios

Cancelador de advertencia LED

Conduce con máxima seguridad y estilo

  • Tipo de lámpara: CANbus 5 W

  • Paquete de: 2

  • 12 V, 5 W

Cancelador de advertencia LED

En algunos vehículos equipados con un sistema de control CANbus, la instalación de bombillas LED puede provocar señales de error en el tablero. Con el uso de los canceladores de advertencia LED de Philips, evitarás esas señales de error causadas por el diagnóstico de fallas del sistema CANbus.

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Opiniones

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de 5

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Reseña

5
4
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2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Esta reseña se realizó para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Esta reseña se realizó para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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