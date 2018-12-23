12972VPB1
Tipo de lámpara: H7
12 V, 55 W
Hasta un 60% más de visión
Lámpara para automóvil ultrarresistente
Cantidad de bombillas: 1
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips
Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico
¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseras, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.
3.3
de 5
63
Reseñas
Matias96
23/12/2018
Argentina
Calidad excepcional. Muy buen producto.
Excelente producto, cumple con lo esperado por el conductor y posee muy buenas características de iluminación.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30