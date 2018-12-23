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  • Siéntete seguro; conduce con seguridad
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VisionPlusMayor seguridad y comodidad

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3.3
| (63) Reseñas
Siéntete seguro; conduce con seguridad
Las bombillas para faros delanteros VisionPlus de Philips producen un 60 % más de visión, lo que permite a los conductores ver más lejos para una mayor seguridad y comodidad. Gracias a su alto rendimiento y excelente precio, VisionPlus es la elección adecuada para los conductores más exigentes de hoy.
Ver todos los beneficios

Hasta un 60 % más de visión: las reacciones rápidas salvan vidas

Siéntete seguro; conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: H7

  • 12 V, 55 W

  • Hasta un 60% más de visión

  • Lámpara para automóvil ultrarresistente

  • Cantidad de bombillas: 1

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Cambie ambas luces delanteras a la vez para mayor seguridad

Cambie ambas luces delanteras a la vez para mayor seguridad

Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseras, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

63

Reseñas

23/12/2018

Argentina

Argentina

Calidad excepcional. Muy buen producto.

Excelente producto, cumple con lo esperado por el conductor y posee muy buenas características de iluminación.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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