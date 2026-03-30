18952C2
Para LED-HL [~H7]
Paquete de: 2
Sistema avanzado para automóviles
Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las lámparas actualizadas basadas en LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.
Gracias a su diseño avanzado, el adaptador CANbus se puede instalar fácilmente para obtener un gran rendimiento desde el primer día de uso.
En el diseño automotor del adaptador CANbus se consideran las exigentes condiciones del uso diario en el compartimento del motor.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.