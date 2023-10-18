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Monitor LCD curvo Full HD

271E1SCA/00

5

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Simplemente envolvente

La pantalla curva de 27" de la línea E ofrece una experiencia realmente envolvente en un diseño elegante. Disfrute de imágenes nítidas en Full HD y una acción fluida con la tecnología AMD FreeSync.

Ver todos los beneficios

Simplemente envolvente

  • Línea E

  • 27 pulgadas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.

Pantalla de 16:9 con Full HD para imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Parlantes estéreo incorporados para contenidos multimedia

Parlantes estéreo de alta calidad integrados en la pantalla. Los parlantes de proyección frontal son visibles, y los de proyección inferior, superior y posterior son invisibles, de acuerdo con el modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

18/10/2023

Argentina

Argentina

Un ángulo amplio

Resulta muy cómodo su uso por la forma curva de la pantalla, veo con más amplitud

Ventajas

Definición

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2023-06-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2023-06-18

13/10/2023

Argentina

Argentina

muy bueno

tiene muy buena imagen lo unico malo es que en negro absoluto tiene como lamparones el resto de 10

Ventajas

nitidez

Contras

el negro absoluto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2023-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2023-06-12

30/11/2021

Argentina

Argentina

Diseño increible

El diseño de la pantalla es increible y la calidad full hd hace la diferencia. Llevo poco tiempo usandolo pero al momento no tengo ninguna queja.

Ventajas

Todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2021-10-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2021-10-30

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Avisos legales

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. La resolución máxima funciona solo para la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área de NTSC según CIE1976

  5. Área de sRGB basada en CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc. Los otros nombres de productos utilizados en esta publicación son solo para fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

  7. Es posible que el aspecto del monitor no sea el mismo que en las imágenes de las funciones.