Simplemente envolvente
La pantalla curva de 27" de la línea E ofrece una experiencia realmente envolvente en un diseño elegante. Disfrute de imágenes nítidas en Full HD y una acción fluida con la tecnología AMD FreeSync.
Línea E
27 pulgadas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Parlantes estéreo de alta calidad integrados en la pantalla. Los parlantes de proyección frontal son visibles, y los de proyección inferior, superior y posterior son invisibles, de acuerdo con el modelo y el diseño.
5.0
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Morza10
18/10/2023
Argentina
Un ángulo amplio
Resulta muy cómodo su uso por la forma curva de la pantalla, veo con más amplitud
Ventajas
Definición
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD
Fecha de uso 2023-06-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD
Fecha de uso 2023-06-18
jony0022
13/10/2023
Argentina
muy bueno
tiene muy buena imagen lo unico malo es que en negro absoluto tiene como lamparones el resto de 10
Ventajas
nitidez
Contras
el negro absoluto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD
Fecha de uso 2023-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD
Fecha de uso 2023-06-12
pipi09
30/11/2021
Argentina
Diseño increible
El diseño de la pantalla es increible y la calidad full hd hace la diferencia. Llevo poco tiempo usandolo pero al momento no tengo ninguna queja.
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor curvo LCD Full HD
Fecha de uso 2021-10-30
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2021-10-30
Radius of the arc of the display curvature in mm
La resolución máxima funciona solo para la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área de NTSC según CIE1976
Área de sRGB basada en CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc. Los otros nombres de productos utilizados en esta publicación son solo para fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.
Es posible que el aspecto del monitor no sea el mismo que en las imágenes de las funciones.