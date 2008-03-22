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PhotoFrame

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Compartí tus recuerdos

¿Cuántas fotos digitales tenés en tu PC? Visualizá, compartí, organizá y reviví tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más fácil de compartir tus recuerdos con excelente calidad y sin necesidad de usar una computadora.

Ver todos los beneficios

Compartí tus recuerdos

  • LCD de 17,8 cm (7")

  • Proporción del marco de 16:9

Visualizá fotos en dispositivos USB Flash sin necesidad de usar una computadora.

Un conector USB para visualizar y compartir las fotos almacenadas en un dispositivo USB Flash de manera fácil.

Divertite con tus amigos: mostrá varias fotos en una sola imagen

Es un efecto de diapositivas que permite exhibir las fotos en forma de collage de manera automática y aleatoria. Evita los típicos bordes que aparecen cuando el tamaño de las imágenes es más pequeño que el de la pantalla.

RadiantColor le agrega un nuevo brillo a tus recuerdos

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips que permite visualizar las fotos más pequeñas con una proporción del marco de 4:3, extiende el color de las imágenes hasta los bordes de la pantalla y elimina las barras negras y la distorsión en la relación de aspecto.

Especificaciones técnicas

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