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Para todos los equipos de alto consumo

Tus productos electrónicos, como los juguetes y los sistemas de audio portátiles, necesitan más energía que nunca. Disfrutalos por mucho más tiempo con las pilas alcalinas PowerLife.

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Para todos los equipos de alto consumo

  • 5 unidades

  • Alcalina

Rendimiento confiable de larga duración

Esta pilas se fabrican con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.

Perfecta para controles remotos de autos y sistemas de entrada sin llave

Perfecta para controles remotos de autos, sistemas de entrada sin llave, equipos de fotografía y otros dispositivos electrónicos

Utilizá el socio logístico Green Eletron para desechar las pilas

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Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 308.4 kB
  • 24 August 2026

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