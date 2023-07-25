Descontinuado
A1PRO/00
Auriculares profesionales para DJ
Diseñados en colaboración con Armin van Buuren, ganador en 5 ocasiones del concurso de mejores DJ del mundo, los auriculares A1PRO están diseñados para la vida de música electrónica. Ya sea en movimiento o en la mesa de mezclas, añadirán potencia y vibraciones a todo tipo de música.
Auriculares profesionales para DJ
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Controladores de neodimio de 40 mm de alta potencia, diseñados para ofrecer hasta 2500 mW de música, clara, dinámica y sin distorsiones incluso con un volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio.
La arquitectura cerrada en la parte posterior maximiza los graves y te ayuda a escuchar tu música tan alto como quieras sin fugas, mientras que las almohadillas supraurales sellan el hueco entre las orejas y los auriculares para un aislamiento inmejorable del ruido.
Disfrutá de una mayor libertad de movimiento gracias a un cable con una longitud de 1,4 m y una sección enrollada extensible hasta los 1,8 m. La espiral también reduce la tensión que provocan los tirones en las piezas, a la vez que proporciona una longitud adicional sin enredos de cables.
3.9
de 5
17
Reseñas
DamoRT
25/07/2023
Argentina
exelente sonido, mal construido, pero reparable
recien paso por mis manos ydejenme deciles que, supera a varios auriculares jbl y sony (jbl E55BT y Sony Inzone h3) y por mucho, demasiado diria. se te romperan con el tiempo, 5 o 6 meses aprox, nada dificil de reparar, un poco de SuperGlue y listo para otros años mas.
Ventajas
si
Contras
no
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Fecha de uso 2023-03-25
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2023-03-25
FabianTorres313
07/06/2015
Argentina
geniales
me encantaron el sonido es superfiel al original y con un diseño industrial pero duradero los recomiendo!
Sí, recomiendo este producto
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Ginger
22/01/2016
Chile
Comprador verificado
excelente sonido
Aísla el sonido de muy buena manera, lejos los mejores audifonos para Dj si estás recién comenzando.
Sí, recomiendo este producto
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Las almohadillas de repuesto de 72 mm se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com