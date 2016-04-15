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Descontinuado

Radio portátil

AE1500/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Tamaño totalmente compacto

Gracias a esta compacta radio OM/FM de Philips, podrás disfrutar de un sonido claro y de gran calidad en todos lados.

Ver todos los beneficios

Tamaño totalmente compacto

  • Sintonización analógica FM/MW

  • Parlante integrado

  • Toma para los auriculares

  • Funciona con pilas

Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Control giratorio para el volumen e interruptor de encendido y apagado

0

Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido

Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido

El parlante ofrece una buena calidad de sonido para disfrutar mucho más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

15/04/2016

España

España

sencilla y facil de usar

cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1500 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1500 Radio portátil

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