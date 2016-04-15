Descontinuado
Tamaño totalmente compacto
Gracias a esta compacta radio OM/FM de Philips, podrás disfrutar de un sonido claro y de gran calidad en todos lados.
Sintonización analógica FM/MW
Parlante integrado
Toma para los auriculares
Funciona con pilas
Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
0
El parlante ofrece una buena calidad de sonido para disfrutar mucho más.
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
francisco88ratt
15/04/2016
España
sencilla y facil de usar
cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1500 Radio portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1500 Radio portátil