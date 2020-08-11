Descontinuado
AE1530/00
Sintonización analógica FM/AM
Parlante integrado
Entrada para los auriculares
Funciona con pilas
Sintonizador estéreo FM/AM
0
El parlante ofrece una buena calidad de sonido para disfrutar mucho más.
2.7
de 5
13
Reseñas
Gustavo MARTIN
11/08/2020
Argentina
Hermoso y practico
Muy lindo diseño, pude escuchar a todos lados donde la lleve
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil
Diego1984
07/11/2015
Argentina
Muy buen producto
Tengo el producto hace 3 años y sigue funcinonando sin ningun tipo de problemas como el primer día. Altamente recomendable. Muy util para llevar en el bolsillo mientras uno se mueve por el trabajo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil
Cymmerief
30/07/2017
España
Comprador verificado
Típico transistor que hace su función al 100%
Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®