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Descontinuado

Radio portátil

AE1530/00

2.7
| (13) Reseñas
Tamaño totalmente compacto
Disfrutá de un sonido claro y de gran calidad dondequiera que vayas gracias a esta estética radio AM/FM compacta de Philips.
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Tamaño totalmente compacto

  • Sintonización analógica FM/AM

  • Parlante integrado

  • Entrada para los auriculares

  • Funciona con pilas

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/AM

Control giratorio para el volumen e interruptor de encendido y apagado

0

Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido

Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido

El parlante ofrece una buena calidad de sonido para disfrutar mucho más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.7

de 5

13

Reseñas

11/08/2020

Argentina

Argentina

Hermoso y practico

Muy lindo diseño, pude escuchar a todos lados donde la lleve

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil

07/11/2015

Argentina

Argentina

Muy buen producto

Tengo el producto hace 3 años y sigue funcinonando sin ningun tipo de problemas como el primer día. Altamente recomendable. Muy util para llevar en el bolsillo mientras uno se mueve por el trabajo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil

30/07/2017

España

España

Comprador verificado

Típico transistor que hace su función al 100%

Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

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