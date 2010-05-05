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Descontinuado

Radio portátil

AE6580/00

1.8

| (4) Reseñas

Radio portátil vayas donde vayas

Esta radio portátil ultra compacta Philips con FM y OM incluye un enrollador de cable para los audífonos intraauditivos estéreo que te permite usarla vayas donde vayas.

Ver todos los beneficios

Radio portátil vayas donde vayas

  • tamaño compacto

  • Audífono estéreo

Control giratorio para el volumen e interruptor de encendido y apagado

0

Toma para auriculares para disfrutar más de tu música preferida

Audífonos estéreo

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Opiniones

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1.8

de 5

4

Reseñas

5
4

05/05/2010

España

España

Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil

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15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil

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08/10/2023

Chile

Chile

No sintoniza bien esta muy comprimido.

Queremos digital con memoria expandible Bluetooth WIFI etc.

Ventajas

Portable

Contras

El sintonizador es anticuado

Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil

Fecha de uso 2022-09-08

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Fecha de uso 2022-09-08

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