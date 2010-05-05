Descontinuado
AE6580/00
Radio portátil vayas donde vayas
Esta radio portátil ultra compacta Philips con FM y OM incluye un enrollador de cable para los audífonos intraauditivos estéreo que te permite usarla vayas donde vayas.
tamaño compacto
Audífono estéreo
0
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1.8
de 5
4
Reseñas
raulillo
05/05/2010
España
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
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jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
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Papito rey
08/10/2023
Chile
No sintoniza bien esta muy comprimido.
Queremos digital con memoria expandible Bluetooth WIFI etc.
Ventajas
Portable
Contras
El sintonizador es anticuado
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
Fecha de uso 2022-09-08
Esta reseña se realizó para AE6580 Radio portátil
Fecha de uso 2022-09-08