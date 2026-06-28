ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
  • Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón

Bodygroom series 3000Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

BG3005/15

4
| (367) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón
La serie 3000 está diseñada para recortar el vello sin afectar la comodidad de la piel. Use la afeitadora suave con la piel con tecnología de seguimiento del contorno en 2D, o bien recorte haciendo clic en el peine-guía de 3 mm de longitud.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Seguimiento del contorno en 2D con tecnología de protección de la piel

Grooming corporal suave, seguro incluso debajo del cinturón

  • 1 peine-guía desmontable de 3 mm

  • Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos

  • Uso sin cable por 40 min

Afeitado seguro y cómodo en su piel delicada

Afeitado seguro y cómodo en su piel delicada

El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica patentadas para proteger la piel de cortes y rasguños durante el afeitado.

Recortador bidireccional y peine-guía para recortar en todas las direcciones

Recortador bidireccional y peine-guía para recortar en todas las direcciones

Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.

Afeitadora corporal totalmente apta para la ducha

Afeitadora corporal totalmente apta para la ducha

Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

367

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

28/06/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es muy buena afeitadora

Tengo barba muy dura, que junto a la piel delicada hacía imposible afeitarme sin lastimar mi cara hasta que usé esta afeitadora. Nunca más me lastimé aún afeitandome a diario

Ventajas

No lastima la piel

Contras

La cuchilla dura pocas afeitadas con respecto a su costo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3470/15 Con el sistema de afeitada de triple protección

Date of Use 2025-01-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3470/15 Con el sistema de afeitada de triple protección

Date of Use 2025-01-15

07/01/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Practica

Practica, compacta, versátil y duradera, la use en la ducha es un viaje xq no tenía batería la afeitadora y me saco de.apuro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

04/10/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Por fín la sucesora de la BG2024

Vamos!!! por fin conseguí la sucesora de la BG2024 que había comprado hace años y que usé hasta que la batería no dio más. Es excelente, vale aclarar que es body groomer, es decir sirve para todo el cuerpo menos cara y cabeza. Como bien dijeron tiene aprox. 40 min máximos de carga lo que significa que en dos sesiones te podes sacar todo el pelo del cuerpo igual que pasaba con la BG2024. En este caso perdió la base de carga y va enchufada directamente desde la parte de abajo a la corriente. Sigue teniendo el mismo cabezal (tt2000) que tenía la anterior y es espectacular, hipoalergénico, no irrita, corta bien en pocas pasadas y lo deja al ras sin problemas. Compré otras body groomer de philips durante los años esperando un nivel similar y todas fueron decepciones hasta esta que encontré ésta que es básicamente una versión renovada de la antigua BG2024. La ergonomía cambió un poco pero en términos generales es casi igual, además ahora la peineta tiene dientes para los dos lados lo que permite cortar pasando para los dos lados. No lo duden ni un segundo es por mucho el mejor body groomer que van a encontrar, en pocos minutos van a tener un corte perfecto sin problemas y listo para mostrar ya que no irrita, ni deja la piel roja, ni nada. Ojalá sigan fabricando este modelo o variaciones de este y dejen de mentir con las oneblade y similares que no cortan nada y lo único que hacen es lastimar. Un espectáculo la BG3005!!

Ventajas

Potencia, tamaño, excelente cabezal, no irrita, facil de lavar, no quedan residuos en la máquina

Contras

tarda en cargar y la batería dura solo 40 min, la batería no se puede cambiar, es decir el tiempo de vida de la máquina es lo que dure la batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 