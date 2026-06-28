1 peine-guía desmontable de 3 mm
Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos
Uso sin cable por 40 min
El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica patentadas para proteger la piel de cortes y rasguños durante el afeitado.
Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.
Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.
4.0
de 5
367
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Tigre 33
28/06/2026
Argentina
Comprador verificado
Es muy buena afeitadora
Tengo barba muy dura, que junto a la piel delicada hacía imposible afeitarme sin lastimar mi cara hasta que usé esta afeitadora. Nunca más me lastimé aún afeitandome a diario
Ventajas
No lastima la piel
Contras
La cuchilla dura pocas afeitadas con respecto a su costo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3470/15 Con el sistema de afeitada de triple protección
Date of Use 2025-01-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3470/15 Con el sistema de afeitada de triple protección
Date of Use 2025-01-15
Kinesio00
07/01/2024
Argentina
Comprador verificado
Practica
Practica, compacta, versátil y duradera, la use en la ducha es un viaje xq no tenía batería la afeitadora y me saco de.apuro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Mati1987
04/10/2023
Argentina
Comprador verificado
Por fín la sucesora de la BG2024
Vamos!!! por fin conseguí la sucesora de la BG2024 que había comprado hace años y que usé hasta que la batería no dio más. Es excelente, vale aclarar que es body groomer, es decir sirve para todo el cuerpo menos cara y cabeza. Como bien dijeron tiene aprox. 40 min máximos de carga lo que significa que en dos sesiones te podes sacar todo el pelo del cuerpo igual que pasaba con la BG2024. En este caso perdió la base de carga y va enchufada directamente desde la parte de abajo a la corriente. Sigue teniendo el mismo cabezal (tt2000) que tenía la anterior y es espectacular, hipoalergénico, no irrita, corta bien en pocas pasadas y lo deja al ras sin problemas. Compré otras body groomer de philips durante los años esperando un nivel similar y todas fueron decepciones hasta esta que encontré ésta que es básicamente una versión renovada de la antigua BG2024. La ergonomía cambió un poco pero en términos generales es casi igual, además ahora la peineta tiene dientes para los dos lados lo que permite cortar pasando para los dos lados. No lo duden ni un segundo es por mucho el mejor body groomer que van a encontrar, en pocos minutos van a tener un corte perfecto sin problemas y listo para mostrar ya que no irrita, ni deja la piel roja, ni nada. Ojalá sigan fabricando este modelo o variaciones de este y dejen de mentir con las oneblade y similares que no cortan nada y lo único que hacen es lastimar. Un espectáculo la BG3005!!
Ventajas
Potencia, tamaño, excelente cabezal, no irrita, facil de lavar, no quedan residuos en la máquina
Contras
tarda en cargar y la batería dura solo 40 min, la batería no se puede cambiar, es decir el tiempo de vida de la máquina es lo que dure la batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.