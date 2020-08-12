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  • Secado rápido y potente para resultados profesionales
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DryCareSecador de pelo profesional

BHD274/00

4.8
| (46) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Secado rápido y potente para resultados profesionales
El secador de pelo profesional de Philips tiene un motor de CA que llega a una velocidad de aire de 130 km/h* para entregar resultados profesionales. También cuenta con el ajuste ThermoProtect que permite una temperatura óptima a fin de proteger el cabello del sobrecalentamiento.
Ver todos los beneficios

Secado rápido y potente para resultados profesionales

  • Potente motor de CA

  • Potencia de secado de 2200 W

  • Alta velocidad del aire de hasta 130 km/h*

  • 2 veces más iones** para un cabello brillante

Motor de CA potente y de secado rápido

Motor de CA potente y de secado rápido

El secador de cabello profesional de Philips cuenta con un motor de CA de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera aire a una velocidad de hasta 130 km/h* para lograr resultados rápidos y eficaces.

2200 W de potencia de secado rápida y de alto rendimiento

2200 W de potencia de secado rápida y de alto rendimiento

Este secador de cabello profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad permite secar y peinar el cabello de forma más fácil y rápida.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

46

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2
1

12/08/2020

Argentina

Argentina

El producto seca el cabello en pocos minutos

Excelente producto. Muy cómodo y con función de aire frio

Ventajas

Buena potencia

Contras

No tiene

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional

11/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es exelente por su potencia de secado

Mi calificación es 5 estrellas porque es excelente el producto, tiene una potencia de secado magnifica. Y lo recomendaría para familias de varios integrantes o para profesionales.

Ventajas

su potencia de secado.

Contras

ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional

11/08/2020

Argentina

Argentina

Super conforme!!!

Me encanta.. lo uso todos los días. Además me deja el pelo re suave y brillante

Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional

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Avisos legales

  1. Prueba realizada en el laboratorio de Philips en los Países Bajos, 2018. Probada sin boquilla en las posiciones Velocidad 2 y Calor 2.

  2. Probado en laboratorio en China, 2018. En comparación con Philips BHD176.