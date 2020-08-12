Potente motor de CA
Potencia de secado de 2200 W
Alta velocidad del aire de hasta 130 km/h*
2 veces más iones** para un cabello brillante
El secador de cabello profesional de Philips cuenta con un motor de CA de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera aire a una velocidad de hasta 130 km/h* para lograr resultados rápidos y eficaces.
Este secador de cabello profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad permite secar y peinar el cabello de forma más fácil y rápida.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
4.8
de 5
46
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Maraña
12/08/2020
Argentina
El producto seca el cabello en pocos minutos
Excelente producto. Muy cómodo y con función de aire frio
Ventajas
Buena potencia
Contras
No tiene
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional
Evan79
11/08/2020
Argentina
El producto es exelente por su potencia de secado
Mi calificación es 5 estrellas porque es excelente el producto, tiene una potencia de secado magnifica. Y lo recomendaría para familias de varios integrantes o para profesionales.
Ventajas
su potencia de secado.
Contras
ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional
Pipi226
11/08/2020
Argentina
Super conforme!!!
Me encanta.. lo uso todos los días. Además me deja el pelo re suave y brillante
Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional
Esta reseña se realizó para DryCare BHD274/00 Secador de pelo profesional
Prueba realizada en el laboratorio de Philips en los Países Bajos, 2018. Probada sin boquilla en las posiciones Velocidad 2 y Calor 2.
Probado en laboratorio en China, 2018. En comparación con Philips BHD176.