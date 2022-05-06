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3000 SeriesSecador de cabello

BHD350/10

4.7
| (61) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Secado potente a una temperatura más baja
El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla de forma potente el aire tibio y frío para el cuidado diario.
Ver todos los beneficios

con el accesorio ThermoProtect

Secado potente a una temperatura más baja

  • 2100 W

  • Accesorio ThermoProtect

  • Cuidado iónico avanzado

  • 6 ajustes de calor y velocidad

Secado potente con 2100 W

Secado potente con 2100 W

Este secador de pelo de 2100 W crea un potente flujo de aire para obtener resultados perfectos, todos los días.

Accesorio ThermoProtect

Accesorio ThermoProtect

El accesorio ThermoProtect con diseño único mezcla de manera potente el aire tibio y frío para el cuidado diario. Baja la temperatura en 15 °C mientras seca tu pelo rápidamente.

Cuidado iónico avanzado para un cabello brillante y sin frizz

Cuidado iónico avanzado para un cabello brillante y sin frizz

Este potente sistema iónico genera hasta 20 millones de iones* por sesión de secado, lo que intensifica el brillo de tu cabello. Así, podés disfrutar de un cabello brillante y sin frizz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

61

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2

06/05/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente

Le es muy útil y potente De tanto que le gusto que regalaron la secadora que tenia antes

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHP398/00 Set de Styling

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHP398/00 Set de Styling

11/03/2021

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Muy bueno el accesorio ThermoProtect

[Employee of philipsglobal] El accesorio ThermoProtect hace que el aire frío se mezcle con el caliente y brinde un secado a temperatura tibia que no daña el cabello.

Ventajas

Potencia, velocidades y temperatura de secado. Lindo diseño color mate

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD308/10 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD308/10 Secador de cabello

10/03/2021

Argentina

Argentina

Me gusto mucho, esteticamente y funionalmente!!

La potencia me pareció la adecuada y me gustó mucho la Flor!

Ventajas

El peso, el diseño, la flor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabello

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