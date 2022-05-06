2100 W
Accesorio ThermoProtect
Cuidado iónico avanzado
6 ajustes de calor y velocidad
Este secador de pelo de 2100 W crea un potente flujo de aire para obtener resultados perfectos, todos los días.
El accesorio ThermoProtect con diseño único mezcla de manera potente el aire tibio y frío para el cuidado diario. Baja la temperatura en 15 °C mientras seca tu pelo rápidamente.
Este potente sistema iónico genera hasta 20 millones de iones* por sesión de secado, lo que intensifica el brillo de tu cabello. Así, podés disfrutar de un cabello brillante y sin frizz.
4.7
de 5
61
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
NATALIO
06/05/2022
Argentina
Comprador verificado
Excelente
Le es muy útil y potente De tanto que le gusto que regalaron la secadora que tenia antes
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHP398/00 Set de Styling
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHP398/00 Set de Styling
Wilson2106
11/03/2021
Argentina
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Muy bueno el accesorio ThermoProtect
[Employee of philipsglobal] El accesorio ThermoProtect hace que el aire frío se mezcle con el caliente y brinde un secado a temperatura tibia que no daña el cabello.
Ventajas
Potencia, velocidades y temperatura de secado. Lindo diseño color mate
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD308/10 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD308/10 Secador de cabello
CVO86
10/03/2021
Argentina
Me gusto mucho, esteticamente y funionalmente!!
La potencia me pareció la adecuada y me gustó mucho la Flor!
Ventajas
El peso, el diseño, la flor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabello
En el ajuste de velocidad más alto