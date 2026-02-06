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Hair Dryer 8000 SeriesSecador de pelo con tecnología ThermoShield Advanced

BHD837/00

4.6
| (11) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Nuestro secador más rápido hasta ahora
Presentamos el secador Philips serie 8000. nuestro secador iónico de alta velocidad más compacto, diseñado para proteger el cabello del daño causado por el calor con los sensores de temperatura ThermoShield Advanced para obtener un cabello fuerte, brillante e hidratado en poco tiempo.
Ver todos los beneficios

Protege del daño causado por el calor para un cabello hidratado

Nuestro secador más rápido hasta ahora

  • Sensores ThermoShield Advanced

  • Motor potente de CC sin escobillas

  • Tecnología Dual Airstream

  • Modo suave para el cuidado del cuero cabelludo

Secado rápido en 3 minutos o menos*

Secado rápido en 3 minutos o menos*

Séquese el cabello en solo unos minutos con nuestro secador de pelo de alta velocidad más potente hasta el momento. Con una velocidad de hasta 110 000 vueltas por minuto, el motor sin escobillas de última generación proporciona aire de secado eficiente a 228 km/h (141 millas por hora), ¡para que pueda lucir siempre un cabello perfecto!

Proteja su cabello del daño causado por el calor

Proteja su cabello del daño causado por el calor

Proteja su cabello del daño causado por el calor y mantenga hasta el 100 %** de su fuerza natural gracias a la tecnología ThermoShield Advanced. Los sensores de esta tecnología están diseñados para detectar la temperatura ambiente 200 veces por segundo y ajustar el nivel de calor de secado para proteger el cabello y mantenerlo fuerte. Un cabello sano y sin preocupaciones en todos los secados.

Aumento del brillo y reducción del frizz

Aumento del brillo y reducción del frizz

Disfrute de un cabello suave y brillante gracias al rendimiento ultraestable de la tecnología Dual Aistream, que succiona aire de dos entradas simultáneamente y lo condensa para crear una potente corriente de aire seco. Pero no se limite a creer en nuestra palabra: el 94 % de los usuarios*** afirma que nota su cabello más suave después de usar el secador de pelo Philips serie 8000.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

11

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
1

06/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Divino!!!

Me encanta no me da calor me deja el pelo suave y prolijo, una gran compra. Vale la pena

Ventajas

Estético, funcional, cumple

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 Secador de pelo con tecnología ThermoShield Advanced

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 Secador de pelo con tecnología ThermoShield Advanced

27/11/2025

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Super recomendado

[Employee of philipsglobal] 100% recomendado! Seca súper rápido, es bastante silencioso y lo mejor es que tiene muchas funciones y modos distintos para no sobrecalentar el pelo.

Ventajas

Es super personalizable, silencioso y cómodo de usar. Cuida el pelo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 Secador de pelo con tecnología ThermoShield Advanced

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 Secador de pelo con tecnología ThermoShield Advanced

04/05/2026

México

México

Es un excelente producto

Me gusta que seca muy rápidamente y protege el cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secadora de pelo tecnología ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secadora de pelo tecnología ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-04-08

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Avisos legales

  1. Se probó en cabello caucásico de 30 cm de largo con las posiciones de velocidad y calor más altas

  2. Se probó en modo Thermoshield, en comparación con el secado al aire libre

  3. Se probó con 31 usuarios en modo Caliente/Frío

  4. Se probó con 31 usuarios en modo Caliente/Frío

  5. Se probó con las posiciones de velocidad y calor más altas

  6. Se probó en modo Caliente/Frío, en comparación con el secado al aire libre

  7. Sin cable ni accesorios

  8. Se probó con las posiciones de velocidad y calor más altas, en comparación con el modelo Philips BHD530 con 2300 V