Tecnología ThermoProtect
Placas con queratina
6 ajustes de temperatura
La tecnología ThermoProtect distribuye el calor de forma uniforme por las placas y ofrece protección capilar contra el sobrecalentamiento.
Las placas con queratina se deslizan suavemente por el cabello, a fin de conseguir un peinado rápido y sencillo.
Podés escoger entre un rango de temperatura de 160 °C a 230 °C para garantizar un resultado duradero y minimizar el riesgo de daño capilar.
4.9
de 5
41
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Lolyta9
13/08/2020
Argentina
Buenas Funciones
excelentes resultados, muy recomendable para aquellos que se les friza mucho el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Nana291199
10/08/2020
Argentina
Me encanta
Me encanta esta planchita, años usándola y te deja súper lacio, brilloso, hermoso, lo súper recomiendo
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Dorsoli
10/08/2020
Argentina
Hermosa
MUY BUENA!! Plancha excelente , muy buen producto!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect