Descontinuado
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas abiertas
Emisión activa de iones
Infusión de queratina
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que cuidan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.
El sensor UniTemp protege el cabello de la exposición al calor extremo mediante el uso de una temperatura más homogénea para un mejor rendimiento. Conseguí los mismos resultados con un ajuste de temperatura 20 °C más bajo**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas y llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
4.9
de 5
60
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Juli73
31/05/2022
Argentina
Excelente
Es excelente por que plancha pero no quema el cabello
Ventajas
No quema el cabello
Contras
Cuando la usas en ocasiones mientras estas planchado aveces al cerrarla pellizca la mano a un costado peroesta todo bien. O molesta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha para el cabello Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha para el cabello Vivid Ends
Vivi75
11/08/2020
Argentina
Buenisimo
Muy buen producto, no daña el cabello y practico uso
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha para el cabello Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha para el cabello Vivid Ends
micumiski
10/08/2020
Argentina
es la plachuta de ensueño rápido y buen resultado
la elijo por la confianza a la marca y por calidad Me gusta su simplicidad pero gran resultado y resultado al instante se lo remende a toda mi familia y amigos
Ventajas
gran modelo práctico y buen resultado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha para el cabello Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha para el cabello Vivid Ends
tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas abiertas
temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344