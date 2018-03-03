Hola m2018: Gracias por tomarte el tiempo de compartir tu opinión, a pesar de que el producto no haya cumplido con tus expectativas, tu experiencia nos da la oportunidad de explicar la diferencia entre un transmisor y un receptor y aclarar que no todos los dispositivos Bluetooth cumplen ambas tareas. Las minicadenas y otros sistemas de audio similares (como barras de sonido) están diseñados para la reproducción de audio, es decir que reciben la señal audio de alguna fuente y la emiten a través de los altavoces del sistema. En el pasado esta fuente de audio podía ser una frecuencia de radio, como AM/FM, un disco de vinilo o audio casetes. Con el paso del tiempo algunas de estas fuentes se han mantenido (como el radio) y otras se han ido modernizando, pasando por el CD, memorias USΒ; hasta llegar al día de hoy, en el que dispositivos móviles con Bluetooth pueden funcionar también como fuente del sonido. Algunas minicadenas tienen la posibilidad de conectar otras fuentes, como reproductores de DVD/Blu-Ray, a través de otros cables como los RCA (analógico) o un cable HDMI, pero también en este caso la minicadena funciona como receptora de la señal. Es por esto que en la descripción del producto se menciona: “Con solo pulsar un botón la música de smartphone, CD/USB y emisoras de radio se reproducirá simultáneamente en los altavoces izzy…” De igual manera, la compatibilidad con dispositivos móviles la puedes encontrar en las especificaciones del producto. Lamento la confusión, pero como alternativa, si deseas escuchar la música con tus auriculares, sugiero conectes directamente los auriculares con tu dispositivo móvil o intentar emparejarlo con el ordenador. Si posees música en CD, puedes convertir tu música a un formato compatible con tu móvil, como MP3. Espero que esto ayude a aclarar las funciones del producto pero si tuvieras alguna otra duda o consulta te puedes poner en contacto con nuestro servicio al cliente a través de las opciones disponibles en http://philips.to/2v2RtBH, en la sección "Audio Video Multimedia, Productos para PC, Teléfonos y Mandos a Distancia Universales" Un saludo cordial.