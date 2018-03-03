BM90/12
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El sistema de música Philips izzy reproduce música a través de Bluetooth, CD/USB y FM. Con solo tocar un botón, se reproducirá la música de smartphones, CD/USB y emisoras de radio simultáneamente en los altavoces izzy de cualquier habitación. Además, cuenta con una configuración sencilla, sin router, contraseñas ni aplicaciones.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.
El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
3.0
de 5
2
Reseñas
Fabrofer
03/03/2018
Argentina
Presentación elegantísima, combinada con un sonido espectacular.
Una presentación en extremo elegante, combinada con un rendimiento superlativo. El sonido es excelente y, si bien sólo trae ecualizaciones predeterminadas, es más que suficiente para el usuario medio. El control remoto es cómodo, con las teclas necesarias, y el manejo del sistema es sumamente intuitivo. Si buscan un sistema de audio para escuchar sus CDs, pendrives y música del celular, que conjugue calidad con estilo, ésta es la mejor opción.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM90 Sistema de música inalámbrico multihabitación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM90 Sistema de música inalámbrico multihabitación
m2018
19/03/2018
España
No es posible conectar auriculares
No es posible conectar auriculares. Me arrepiento de haber comprado este aparato por este motivo. No puedo disfrutar de mi música en el salón, tumbado en el sofá mientras otros miembros de la familia disfrutan de la TV u leen un libro por ejemplo.
Esta reseña se realizó para BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación
Esta reseña se realizó para BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación