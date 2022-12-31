Descontinuado
para las piernas
El eficaz sistema de depilación deja la piel suave y sin vello durante semanas.
2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso y así disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.
La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Además, tiene un diseño increíble.
4.6
de 5
289
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Makenelson
31/12/2022
Argentina
Excelentes productos
Adquirí dos productos, ambos como obsequio para mí esposa y para mí, en verdad, quedamos super satisfechos
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/10 Depiladora compacta con cable
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Gree
09/10/2022
Argentina
Muy buena
Excelente compra este dúo, la máquina aunque no trae el foco que dice es de buena calidad, al igual que el recortador que tiene un cabezal protector ya incluido.
Ventajas
Muy práctico
Contras
No tiene el foquito
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP505/00 Depiladora compacta con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP505/00 Depiladora compacta con cable
eslanube
22/04/2022
Argentina
Muy cómodo y práctico
Tenía uno como estos pero una versión ya de hace tiempo y comparado con este nuevo, está súper bien. Es ligero, tiene mejor agarre para el bello y hace poco ruido. Me gustó mucho y me llegó antes de lo previsto.
Ventajas
Precio calidad y mejor precio directo en Philips
Contras
No le veo contras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable