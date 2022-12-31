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Descontinuado

Satinelle EssentialDepiladora compacta con cable

BRE225/00

4.6
| (289) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Depilación más sencilla
Disfruta de unas piernas suaves durante semanas con Philips Satinelle. Elimina delicadamente el vello, de hasta 0,5 mm, desde la raíz. La depilación es más fácil con el mango ergonómico y el cabezal lavable para una higiene óptima.
Ver todos los beneficios

Piel suave durante semanas

Depilación más sencilla

  • para las piernas

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

El eficaz sistema de depilación deja la piel suave y sin vello durante semanas.

2 velocidades para agarrar desde los vellos más gruesos hasta los más finos

2 velocidades para agarrar desde los vellos más gruesos hasta los más finos

2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso y así disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.

Mango ergonómico para facilitar el manejo

Mango ergonómico para facilitar el manejo

La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Además, tiene un diseño increíble.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

289

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

31/12/2022

Argentina

Argentina

Excelentes productos

Adquirí dos productos, ambos como obsequio para mí esposa y para mí, en verdad, quedamos super satisfechos

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/10 Depiladora compacta con cable

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09/10/2022

Argentina

Argentina

Muy buena

Excelente compra este dúo, la máquina aunque no trae el foco que dice es de buena calidad, al igual que el recortador que tiene un cabezal protector ya incluido.

Ventajas

Muy práctico

Contras

No tiene el foquito

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP505/00 Depiladora compacta con cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP505/00 Depiladora compacta con cable

22/04/2022

Argentina

Argentina

Muy cómodo y práctico

Tenía uno como estos pero una versión ya de hace tiempo y comparado con este nuevo, está súper bien. Es ligero, tiene mejor agarre para el bello y hace poco ruido. Me gustó mucho y me llegó antes de lo previsto.

Ventajas

Precio calidad y mejor precio directo en Philips

Contras

No le veo contras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora compacta con cable

Sí, recomiendo este producto

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