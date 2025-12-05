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Epilator Series 2000Depiladora con cable

BRE227/00

4.7
| (18) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Suave y delicada
Descubra una depilación duradera que es delicada con su piel y brinda suavidad por hasta 28 días. Sabemos que la depilación puede ser aterradora, pero se vuelve menos dolorosa con el uso regular*.
Ver todos los beneficios

Delicada con usted y su piel

Suave y delicada

  • Para piernas y cuerpo

  • Con cabezal masajeador

Hasta 4 semanas de suavidad

Hasta 4 semanas de suavidad

Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.

Una depilación ultrafácil

Una depilación ultrafácil

Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.

Suavidad sostenible

Suavidad sostenible

Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

18

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

2
1

05/12/2025

España

España

Depilación efectiva

La Epilator 2000 es un apartado de depilación efectivo ya que arranca el pelo de raíz por lo que la depilación dura mas tiempo que depilándote con cuchilla, su diseño es atractivo y es muy cómoda de utilizar ya que su tamaño es pequeño. Me está gustando mucho como me deja de suave la piel sin vello.

Ventajas

La duración de la depilación ya que arranca el vello de raiz

Contras

No tiene la misma duración que la depilación láser

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

Sí, recomiendo este producto

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27/11/2025

España

España

Depilación suave y duradera

Después de estar unas semanas utilizando la depiladora, me pareció que la depiladora aporta una buena depilación dejando la piel suave tras su uso dado que arranca de raíz esos pelos que están saliendo y que con mi anterior depiladora no lograba arrancar. Los inconvenientes: Por el momento no veo ninguno porq estoy muy contenta con su uso. Recomiendo mucho su compra.

Ventajas

Arranca de manera suave el vello más fino.

Contras

Nada

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23/11/2025

España

España

Depiladora de 10

Si buscas una depilatoria con cable cómoda y fácil de usar, esta es la tuya, apurado al máximo y poco dolor. Muy recomendable

Ventajas

Facilidad uso, color

Contras

Cable

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  1. El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.