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Epilator Series 4000Depiladora con cable

BRE247/00

4.7
| (22) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Suave y delicada
Descubra una depilación duradera que es delicada con su piel y brinda suavidad por hasta 28 días. Sabemos que la depilación puede ser aterradora, pero se vuelve menos dolorosa con el uso regular*.
Ver todos los beneficios

Delicada con usted y su piel

Suave y delicada

  • Para el cuerpo y las zonas sensibles

  • Con luz LED

  • +4 accesorios

  • Depílese, aféitese y exfóliese

Hasta 4 semanas de suavidad

Hasta 4 semanas de suavidad

Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.

Una depilación ultrafácil

Una depilación ultrafácil

Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.

Suavidad sostenible

Suavidad sostenible

Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

22

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

4
2
1

12/12/2025

España

España

Ligera y de fácil uso

Es fácil de usar, no duele y deja buen acabado. Cumple perfectamente su función.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

02/12/2025

España

España

INCREÍBLE

No puedo estar mas contenta e impresionada con la depiladora, fácil de manejar y limpiar y lo mas mas importante el vello tarda semanas en salir. Sim duda alguna quede impresionada ya que no tengo que estar cada dos por tres depilando el vello. Con esta nueva depiladora te olvidas de ello en mucho tiempo.

Ventajas

Lo que tarda en salir el vello

Contras

El ruido que hace

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

23/11/2025

España

España

La mejor depiladora del mercado

Me gusta el apurado máximo que deja esta máquina y sus múltiples cabezales que dejan mi cuerpo perfecto.

Ventajas

Cabezales

Contras

Cableado

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

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  1. El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.