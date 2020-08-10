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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora en húmedo y seco

BRE610/00

3.2
| (43) Reseñas

1 premio

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino a ras de piel para unos resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con un accesorio.
Ver todos los beneficios

Fácil de usar para unos resultados duraderos sin esfuerzo

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y rostro

  • 1 accesorio

  • Inalámbrica y recargable

  • Diseño de mango en forma de S

Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo

El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

43

Reseñas

10/08/2020

Argentina

Argentina

excelencia como siempre

Buenas tardes .Trabaje muchos años vendiendo pequeños y grandes electrodomesticos para grandes marcas y pude comparar distintos productos y puedo decir que los productos como las depiladoras de Philips hablan por su trayectoria ,son excelentes no tengo nada para decir ,no tira demaciado la piel, no te deja la piel irritada y no sentis dolor al pasarla , en cuanto a la duracion , puedo decirles a las demas mujeres que todo depende del uso y el trato que se le de al producto ,cuanto mas se use mas es el desgaste .

Ventajas

suavidad

Contras

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

10/08/2020

Argentina

Argentina

cumple con todo lo necesario

me encanta, puedo transportarla comodamente cumple con lo q mi piel necesita sin irritaciones lo q mas se destaca de todo ideal para pieles sensibles

Ventajas

inalambrico pequeño

Contras

nada, me gusta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy completa

Muy buena y no duele nada súper práctica hasta cuando viajas en un rato estás depilada y súper suave la mejor

Ventajas

Siii

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

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