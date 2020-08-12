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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora en húmedo y seco

BRE630/00

2.5
| (46) Reseñas

1 premio

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino a ras de piel para unos resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con cinco accesorios, para una rutina de belleza personalizada.
Ver todos los beneficios

Fácil de usar para unos resultados duraderos sin esfuerzo

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y rostro

  • 5 accesorios

  • Inalámbrica y recargable

  • Diseño de mango en forma de S

Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo

El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

46

Reseñas

12/08/2020

Argentina

Argentina

Cumple su función

Me gusta porque puedo usarlo en la ducha, lo cual hace que la extracción del bello sea mucho más fácil. También muy importante que tenga luz, es increíble lo que facilita las cosas, sobre todo en lugares que sabes que no se ve bien. Ejemplo la ducha.

Ventajas

Luz y que sea aprueba de agua

Contras

Yo no pude acostumbrarme a los accesorios.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

22/07/2020

Argentina

Argentina

Cumple con mi expectativa

Me gusta la calidad ya que hace 4 años que la tengo. Es práctica te podes depilar mientras te bañas eso es lo mejor. Y no duele.

Ventajas

Larga duración de batería

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

28/01/2020

Argentina

Argentina

Buenísima

Antes intenté usar la que tiene pinzas de metal pero me hacían doler mucho. Esta es mucho mejor, te da los mismos resultados y no es tan brusca. La recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

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