Descontinuado
BRE630/00
Para piernas, cuerpo y rostro
5 accesorios
Inalámbrica y recargable
Diseño de mango en forma de S
El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.
El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Premios
2.5
de 5
46
Reseñas
Cachudita
12/08/2020
Argentina
Cumple su función
Me gusta porque puedo usarlo en la ducha, lo cual hace que la extracción del bello sea mucho más fácil. También muy importante que tenga luz, es increíble lo que facilita las cosas, sobre todo en lugares que sabes que no se ve bien. Ejemplo la ducha.
Ventajas
Luz y que sea aprueba de agua
Contras
Yo no pude acostumbrarme a los accesorios.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Valhe
22/07/2020
Argentina
Cumple con mi expectativa
Me gusta la calidad ya que hace 4 años que la tengo. Es práctica te podes depilar mientras te bañas eso es lo mejor. Y no duele.
Ventajas
Larga duración de batería
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Maca22
28/01/2020
Argentina
Buenísima
Antes intenté usar la que tiene pinzas de metal pero me hacían doler mucho. Esta es mucho mejor, te da los mismos resultados y no es tan brusca. La recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator