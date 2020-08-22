Descontinuado
Para piernas, cuerpo y cara
Discos cerámicos atrapan el vello fino
Diseño del mango en forma de S
Más 8 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
Premios
4.2
de 5
280
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
Rumi1
22/08/2020
Argentina
Comprador verificado
Muy recomendable
Se usa sin cable, la batería dura más de dos horas. Una maravilla
Ventajas
Todo
Contras
No tenía accesorios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora Wet & Dry
Zenon10
11/08/2020
Argentina
Muy recomendable
Tiene excelentes resultados, los cuales son muy duraderos
Ventajas
No irrita la piel
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator
Lilo2020
11/08/2020
Argentina
Me resultó muy práctica!
Me resulta super práctico que tenga funcione con bateria. Y resulta muy efectiva desde la primer pasada.
Ventajas
Funciona a batería
Contras
por ahora no se lo encontré....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora Wet & Dry