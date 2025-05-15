Descontinuado
Para piernas y cuerpo
Uso sin cable
+3 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar con firmeza vello de hasta solo 0,5 mm y eliminarlo. El amplio cabezal de la depiladora con pinzas un 50% más largas elimina más vello de una sola vez*. Prepárese para unas semanas sin vellos ni complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más rápido por minuto en comparación con la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Las pinzas se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. El 91% de las mujeres afirma que se siente bien en la piel**.
4.7
de 5
283
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
PAMADEO
15/05/2025
Argentina
Comprador verificado
DEPILADORA
buen producto, me gustaria que hiciera menos ruido pero es una buena depiladora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE720/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE720/00 Depiladora en seco y húmedo
JUJEEEEEEEEE
08/01/2024
Argentina
Comprador verificado
Es super útil
Dura mucho tiempo la carga del aparato, la luz que viene incluída ayuda para ver esos pelitos que no son faciles de distinguir.
Ventajas
Luz led y el tiempo de carga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora en seco y húmedo
RLMG
18/06/2023
Argentina
Comprador verificado
practica y versatil
es muy util que puedas tener depilado de raiz y a la vez cortadora. Que se pueda usar en seco y en la ducha es super practico, ahorra mucho tiempo. Y el detalle es el cabezal de pulido, me gustaria que venga con el cabezal masajeador y serìa un 10!
Ventajas
Los cabezales intercambiables, la forma y los materiales
Contras
el peine para el cabezal de afeitado es muy debil, se rompe facilmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE730/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE730/00 Depiladora en seco y húmedo
en comparación con Philips Satinelle Advanced y Satinelle Prestige
CLT Alemania N=153, 2019