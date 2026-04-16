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Serie 5000Removedor de vello facial

BRR454/00

4.1
| (7) Reseñas
Sin vello. Sin complicaciones
El removedor de vello facial Philips serie 5000 elimina suavemente los vellos más finos del rostro con el cabezal hipoalergénico. El espejo incorporado y la luz LED circular completa lo ayudan a eliminar todo el vello. Es perfecto para conseguir una piel suave en cualquier lugar y en todo momento.
Ver todos los beneficios

Piel suave en cualquier lugar

Sin vello. Sin complicaciones

  • Para el vello facial del mentón, las mejillas y arriba de labio superior

  • Con espejo y luz LED

Piel hermosa y suave

Piel hermosa y suave

Diseñado específicamente para que las mujeres eliminen con suavidad los vellos más finos en el mentón, las mejillas, la mandíbula y arriba del labio superior. Este accesorio de belleza corta tan cerca de la piel que elimina los vellos finos y los resistentes. A diferencia de otros métodos de eliminación del vello, el vello no se vuelve más grueso, más denso ni más oscuro

Espejo incorporado

Espejo incorporado

El espejo incorporado simplifica su uso y ayuda a que ningún vello pase desapercibido. Para una piel suave donde sea que esté

Luz LED de círculo completo

Luz LED de círculo completo

La luz LED de círculo completo garantiza una máxima visibilidad para detectar y eliminar eficazmente hasta el vello más fino

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Comprender las reseñas de productos

4.1

de 5

7

Reseñas

5
4
3
2
1

mais89

16/04/2026

Argentina

Empleado de Philips

Muy práctica, excelente resultado

[Employee of philipsglobal] Me encanta, es súper práctica. En una pasada saca todo el pelo finito de la cara y no irrita nada. La podes usar en cualquier momento porque no deja rojo ni se nota. La pila dura un montón.

Ventajas

Saca el pelo en una sola pasada muy rápido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 BRR454/00 Removedor de vello facial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 BRR454/00 Removedor de vello facial

Sujeto1

28/11/2025

Chile

Gran calidad

Muy buena calidad. No irrita ni lastima para nada. Cumple su función a la perfección.

Ventajas

Cumple con lo que promete; no deja la pier irritada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BRR454/00 Eliminador de vello facial

Sí, recomiendo este producto

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Francia99

24/06/2024

Chile

Es fantastico

Llevo meses usando este eliminador de vello facial y me arrepiento de no haberlo conocido antes, es demasiado bueno, quede asombrada y espantada de la cantidad de vello que me saco de mi rostro, recalcar que no lo elimina de raíz solo lo recorta pero en mi experiencia lo recorta al ras de la piel, no genera irritación, es genial, no lo cambio por nada, es mi mejor descubrimiento del último tiempo, lo amo

Ventajas

Es fácil de ocupar, tamaño preciso, luz incluida para ver detalladamente la zona, todoo

Contras

hasta el momento nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BRR454/00 Eliminador de vello facial

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Avisos legales

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