BRR454/00
Para el vello facial del mentón, las mejillas y arriba de labio superior
Con espejo y luz LED
Diseñado específicamente para que las mujeres eliminen con suavidad los vellos más finos en el mentón, las mejillas, la mandíbula y arriba del labio superior. Este accesorio de belleza corta tan cerca de la piel que elimina los vellos finos y los resistentes. A diferencia de otros métodos de eliminación del vello, el vello no se vuelve más grueso, más denso ni más oscuro
El espejo incorporado simplifica su uso y ayuda a que ningún vello pase desapercibido. Para una piel suave donde sea que esté
La luz LED de círculo completo garantiza una máxima visibilidad para detectar y eliminar eficazmente hasta el vello más fino
Comprender las reseñas de productos
4.1
de 5
7
Reseñas
mais89
16/04/2026
Argentina
Empleado de Philips
Muy práctica, excelente resultado
[Employee of philipsglobal] Me encanta, es súper práctica. En una pasada saca todo el pelo finito de la cara y no irrita nada. La podes usar en cualquier momento porque no deja rojo ni se nota. La pila dura un montón.
Ventajas
Saca el pelo en una sola pasada muy rápido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 BRR454/00 Removedor de vello facial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 BRR454/00 Removedor de vello facial
Sujeto1
28/11/2025
Chile
Gran calidad
Muy buena calidad. No irrita ni lastima para nada. Cumple su función a la perfección.
Ventajas
Cumple con lo que promete; no deja la pier irritada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BRR454/00 Eliminador de vello facial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BRR454/00 Eliminador de vello facial
Francia99
24/06/2024
Chile
Es fantastico
Llevo meses usando este eliminador de vello facial y me arrepiento de no haberlo conocido antes, es demasiado bueno, quede asombrada y espantada de la cantidad de vello que me saco de mi rostro, recalcar que no lo elimina de raíz solo lo recorta pero en mi experiencia lo recorta al ras de la piel, no genera irritación, es genial, no lo cambio por nada, es mi mejor descubrimiento del último tiempo, lo amo
Ventajas
Es fácil de ocupar, tamaño preciso, luz incluida para ver detalladamente la zona, todoo
Contras
hasta el momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BRR454/00 Eliminador de vello facial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BRR454/00 Eliminador de vello facial
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