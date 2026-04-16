¡Buenas tardes! Lamentablemente este modelo no esta diseñado para arrancar los vellos de manera tradicional, sino mas bien, recorta los vellos para no generar dolor en la zona. Lamentamos que el equipo no sea de su agrado y agradecemos su reseña, tendremos en cuenta su opinion. Cualquier otra inquietud no dude en comunicarse con nuestra mesa de ayuda de Lunes a Viernes de 8 a 20hs y Sabados de 8 a 14hs mediante el telefono 800-8300. Saludos cordiales 🤗