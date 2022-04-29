Descontinuado
Recortá, afeitá y dale un gran estilo
Cabezal para recortar el cavado
Cabezal de afeitado, 2 peines montables
4.3
de 5
37
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
LGlo
29/04/2022
Argentina
Lo más práctico y fácil depilación
Súper fácil y rápido de usar, depílate en unos pocos minutos, me encanta
Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado
Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado
Naaaaa
19/01/2021
Argentina
Cumple con su función
Yo compre un kit que incluia este producto. Ahora solo quiero comprar este por separado. Cuando lo van a volver a traer.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado
gnatisimon
11/08/2020
Argentina
Excelente
Muy buen producto. Sus resultados son los que esperaba y muy cómoda para trasladar. Recomiendo 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado