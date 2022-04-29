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Descontinuado

BikiniGenieRecortador para el cavado

BRT383/15

4.3
| (37) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Mantené el área del cavado perfecta, de forma fácil y segura
¿Cansada de irritación, rasguños y cortes en la piel? Mantené el cavado de manera perfecta y disfrutá los magníficos resultados con la BikiniGenie de Philips. Es la forma fácil y segura de recortar y darle forma y estilo al vello del cavado.
Ver todos los beneficios

Recortá, afeitá y dale un gran estilo

Mantené el área del cavado perfecta, de forma fácil y segura

  • Recortá, afeitá y dale un gran estilo

  • Cabezal para recortar el cavado

  • Cabezal de afeitado, 2 peines montables

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

37

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

29/04/2022

Argentina

Argentina

Lo más práctico y fácil depilación

Súper fácil y rápido de usar, depílate en unos pocos minutos, me encanta

Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado

Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado

19/01/2021

Argentina

Argentina

Cumple con su función

Yo compre un kit que incluia este producto. Ahora solo quiero comprar este por separado. Cuando lo van a volver a traer.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Muy buen producto. Sus resultados son los que esperaba y muy cómoda para trasladar. Recomiendo 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BikiniGenie BRT383/15 Recortador para el cavado

Sí, recomiendo este producto

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