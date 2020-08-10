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Descontinuado

Parlante portátil inalámbrico

BT100B/00

3.5

| (19) Reseñas

Llevá tus canciones con vos

El parlante portátil y compacto cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevás dentro.

Ver todos los beneficios

Llevá tus canciones con vos

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

  • 2 W

Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar

Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar

Reproducí tu música a alto volumen dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

19

Reseñas

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente parlantito

Es excelente mi parlantito, lo tengo hace años. Una vez me lo olvidé afuera xq nos corrió una tormenta , se mojó integro, casi muero. Al otro día lo puse al sol, y luego al prenderlo andaba perfecto . Lo amo, se bancó todo.

Ventajas

Cómodo, estético, fácil de usar. Muy buen volumen.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100M Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100M Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2018-08-10

15/09/2015

Argentina

Argentina

Comprador verificado

ES EXCELENTE

ES DE MUY FÁCIL UTILIZACIÓN, PRACTICO Y SEGURO. MUY BUEN SONIDO, FUERTE Y CLARO.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100B Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100B Parlante portátil inalámbrico

30/12/2021

Chile

Chile

Excelente

Excelente producto, calidad buenísima, sonido fantástico, quedé muy contenta con la compra.

Ventajas

Bonito diseño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker

Fecha de uso 2021-11-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker

Fecha de uso 2021-11-30

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