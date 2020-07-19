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Descontinuado

Parlante portátil inalámbrico

BT2200B/00

4.4

| (25) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Un parlante tan intrépido como vos

Este resistente parlante inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir con vos a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera de casa. Seguirá sonando como nunca gracias a su resistencia.

Ver todos los beneficios

Un parlante tan intrépido como vos

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

25

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

19/07/2020

Argentina

Argentina

Muy buen sonido

Tiene muy buen sonido y duración de bateria, bajos muy buenos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-07-19

06/02/2020

Argentina

Argentina

Cumple con lo prometido

Diseño agradable a la vista, practico , el sonido tiene potencia y cuerpo, es muy nítido. Lo uso con gran frecuencia en exterior o interior, excelente producto!

Ventajas

Sonido y conexión bt

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-02-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-02-06

21/02/2018

Argentina

Argentina

Muy buen producto.

Muy buen producto, fácil de utilizar, buen sonido y duración de batería, en las llamadas se escucha muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico

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