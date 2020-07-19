Descontinuado
Un parlante tan intrépido como vos
Este resistente parlante inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir con vos a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera de casa. Seguirá sonando como nunca gracias a su resistencia.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior
4.4
de 5
25
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Potefon
19/07/2020
Argentina
Muy buen sonido
Tiene muy buen sonido y duración de bateria, bajos muy buenos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-07-19
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-07-19
rotine
06/02/2020
Argentina
Cumple con lo prometido
Diseño agradable a la vista, practico , el sonido tiene potencia y cuerpo, es muy nítido. Lo uso con gran frecuencia en exterior o interior, excelente producto!
Ventajas
Sonido y conexión bt
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-02-06
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-02-06
Potemon
21/02/2018
Argentina
Muy buen producto.
Muy buen producto, fácil de utilizar, buen sonido y duración de batería, en las llamadas se escucha muy bien.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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