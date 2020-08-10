ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto en uso

Descontinuado

Parlante portátil inalámbrico

BT51W/00

4.6

| (11) Reseñas | 91% ha recomendado este producto

Dejá espacio para bailar

Liberá tu música con el altavoz Bluetooth que cabe en el bolsillo. Este diminuto altavoz te ofrece seis horas de reproducción y un sonido nítido, incluso con el volumen al máximo. El alcance inalámbrico es de 10 m. Gran cantidad de espacio para bailar por toda la habitación.

Ver todos los beneficios

Dejá espacio para bailar

  • Bluetooth®

  • Blanco

Altavoz de rango completo de 1,5". Sonido claro y nítido

Con solo 90 g de peso, apenas notarás que lo llevas encima. El altavoz de rango completo de 1,5" emite sonidos claros y nítidos incluso al subir y bajar el volumen.

5 horas de tiempo de reproducción.

La batería te permite 5 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en menos de 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

El Bluetooth se activa y está listo para el emparejamiento con el encendido

Emparejar con el dispositivo con Bluetooth es muy sencillo. Solo tienes que encender el altavoz y listo. El alcance inalámbrico es de 10 m.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

11

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buen sonido y tamaño pequeñó

Estás de tamaño pequeño y con un execelente sonido .

Ventajas

Potencia en sonido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT51W Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-07-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT51W Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-07-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

Espectacular

Me encantó, es fácil de manejar y se escucha bárbaro. Lo conecto vía bluetooth al celu, mis hijas felices.

Ventajas

Un sonido inmejorable

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT51P Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT51P Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2018-08-10

02/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es fantástico

Es genial, súper compacto, sonido muy nítido y la bateria dura bastante,súper recomendable.

Ventajas

Es fácil de usar,fácil de limpiar, nitidez de sonido , compacto.

Contras

Debería cargarse màs ràpido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT51B Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-02-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT51B Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-02-02

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.