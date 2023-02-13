Descontinuado
Recorte uniforme y sin esfuerzo
Este recortador con cuchillas completamente de metal te permite obtener la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas. Nuestro nuevo peine levantador de vello integrado los levanta para obtener resultados de recorte eficaces, incluso con una pasada
Ajuste de precisión de 0,2 mm
Cuchillas completamente de metal
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Peine levantador de vello integrado
El sistema de guía para barba dinámico, gracias a la ayuda del peine integrado, levanta el vello al nivel de las cuchillas para lograr resultados de recorte uniformes, lo que permite que consigas la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas.
Recorta la barba en una pasada rápida y sin irritar la piel. Nuestro nuevo peine levantador de vello integrado levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme y sin esfuerzo.
Esta recortadora viene con cuchillas de doble filo completamente de metal que cortan más vellos en cada pasada para lograr un recorte más rápido.
Premios
4.5
de 5
85
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Pollo22
13/02/2023
Argentina
Comprador verificado
Excelente
Era lo que estaba buscando...muy buen producto!!.. muy recomendable!!
Ventajas
Es a batería y funciona enchufada
Contras
Los accesorios son un poco altos
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2022-01-13
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2022-01-13
Uma1
09/04/2022
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
Realmente es muy buen producto, la bateria tiene una larga duración respecto del uso, muy moderna la carcaza, es un poco ruidosa, resto excelente.
Ventajas
Potencia de corte
Contras
Ruidosa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2021-03-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2021-03-09
Flaco59
07/10/2021
Argentina
Comprador verificado
Muy buen producto
La beardtrimmer funciona muy bien para su función específica (cortabarba), el ajuste de la longitud del corte es bien preciso. No es una afeitadora.
Ventajas
La precisión del corte, carga rápida, facil limpieza
Contras
No es una afeitadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2020-09-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2020-09-07
Comparado con el modelo anterior de Philips