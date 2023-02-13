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Descontinuado

Beardtrimmer series 5000Cortabarba

BT5502/15

4.5
| (85) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

1 premio

Recorte uniforme con una sola pasada
El recorte uniforme y preciso que buscás cuando creas tu estilo de barba de 3 días, barba corta o barba larga. El innovador sistema Lift & Trim PRO levanta el vello hasta el nivel de las cuchillas de doble filo para un recorte uniforme con una sola pasada.
Ver todos los beneficios

Doble precisión con el sistema Lift & Trim PRO

Recorte uniforme con una sola pasada

  • Posiciones de precisión de 0,2 mm

  • Cuchillas autoafilables de metal

  • Hasta 90 minutos de uso/1 hora de carga

  • Sistema Lift & Trim PRO

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Cortá al largo exacto que desees. Simplemente girá el dial de precisión a una de las 40 posiciones de largo entre 0,4 y 10 mm en incrementos de 0,2 mm.

Una precisión personalizable para cada tipo de barba

Una precisión personalizable para cada tipo de barba

Personalizá tu rutina de cuidado personal con niveles precisos de modelado para todos los tipos de barba. Hay niveles de 0,2 mm entre 0,4 y 2 mm para modelar una barba corta, de 0,5 mm entre 2 y 5 mm para lograr una barba de 3 días uniforme y de 1 mm por encima de 5 mm para realizar un mantenimiento prolongado de la barba.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.5

de 5

85

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

13/02/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente

Era lo que estaba buscando...muy buen producto!!.. muy recomendable!!

Ventajas

Es a batería y funciona enchufada

Contras

Los accesorios son un poco altos

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

09/04/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto

Realmente es muy buen producto, la bateria tiene una larga duración respecto del uso, muy moderna la carcaza, es un poco ruidosa, resto excelente.

Ventajas

Potencia de corte

Contras

Ruidosa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

07/10/2021

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buen producto

La beardtrimmer funciona muy bien para su función específica (cortabarba), el ajuste de la longitud del corte es bien preciso. No es una afeitadora.

Ventajas

La precisión del corte, carga rápida, facil limpieza

Contras

No es una afeitadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

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