Descontinuado
Posiciones de precisión de 0,2 mm
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 90 minutos de uso/1 hora de carga
Sistema Lift & Trim PRO
Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.
Cortá al largo exacto que desees. Simplemente girá el dial de precisión a una de las 40 posiciones de largo entre 0,4 y 10 mm en incrementos de 0,2 mm.
Personalizá tu rutina de cuidado personal con niveles precisos de modelado para todos los tipos de barba. Hay niveles de 0,2 mm entre 0,4 y 2 mm para modelar una barba corta, de 0,5 mm entre 2 y 5 mm para lograr una barba de 3 días uniforme y de 1 mm por encima de 5 mm para realizar un mantenimiento prolongado de la barba.
Premios
4.5
de 5
85
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Pollo22
13/02/2023
Argentina
Comprador verificado
Excelente
Era lo que estaba buscando...muy buen producto!!.. muy recomendable!!
Ventajas
Es a batería y funciona enchufada
Contras
Los accesorios son un poco altos
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Uma1
09/04/2022
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
Realmente es muy buen producto, la bateria tiene una larga duración respecto del uso, muy moderna la carcaza, es un poco ruidosa, resto excelente.
Ventajas
Potencia de corte
Contras
Ruidosa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Flaco59
07/10/2021
Argentina
Comprador verificado
Muy buen producto
La beardtrimmer funciona muy bien para su función específica (cortabarba), el ajuste de la longitud del corte es bien preciso. No es una afeitadora.
Ventajas
La precisión del corte, carga rápida, facil limpieza
Contras
No es una afeitadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Comparado con el modelo anterior de Philips