Descontinuado
BT6900P/00
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 W, 10 horas
Bluetooth de amplio alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
Recargar nunca ha sido tan fácil. Cuando la batería esté baja, usa el cable-correa de recarga USB dos en uno. Conéctalo para recargar o úsalo para enganchar el altavoz a una bolsa para trasladarlo con facilidad.
Muévete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.
4.2
de 5
10
Reseñas
Elyrodo220
17/07/2020
Argentina
Excelente
Es genial, practico,el sonido excelente. para toda la familia .
Ventajas
Facil de usar, sonido maravilloso.
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-17
JocelynDA
12/07/2019
Chile
Gran parlante
Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Alejandro225
20/05/2019
Chile
Muy pero muy bueno.
Lo regalé a una persona hace unas semanas que vive conmigo...no tiene nada que envidiarle a mi Bosé de igual tamaño. Es una bestia en formato pequeño. Más encima lo encontré rebajado en una conocida tienda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico