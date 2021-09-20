ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración

Descontinuado

Beardtrimmer series 7000Cortabarba con sistema de aspiración

BT7201/15

2.6
| (88) Reseñas

2 Premios

Recortador limpio con sistema de aspiración
Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.
Ver todos los beneficios

Sistema de aspiración integrado que captura hasta el 90% del vello recortado*

Recortador limpio con sistema de aspiración

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas completamente de metal

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Captura hasta el 90%* del vello

Garantizado: menos complicaciones con aspiración integrada

Garantizado: menos complicaciones con aspiración integrada

Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.

Levanta y guía el vello para un recorte uniforme sencillo

Levanta y guía el vello para un recorte uniforme sencillo

Recorta tu barba en una sola pasada. Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta todos los vellos y los guía hacia las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado. El resultado es una barba corta y uniforme en una sola pasada.

Cuchillas de acero inoxidable con doble afilado para un recorte más rápido

Cuchillas de acero inoxidable con doble afilado para un recorte más rápido

Las resistentes cuchillas de acero cuentan con un doble afilado para ofrecer gran durabilidad y cortar hasta el vello más grueso. Además, se afilan automáticamente al rozarse entre ellas durante el recorte.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612372

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 5

88

Reseñas

20/09/2021

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Todo según lo esperado

Funciona bien, sus accesorios son fáciles de utilizar. Succiona pelos pero de todos modos algo cae (facilita mucho la limpieza).

Ventajas

Ayuda a la limpieza.

Contras

No se puede mojar.

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración

14/08/2020

Argentina

Argentina

fantastica , muy contento mi esposo

muy cómodo , hermoso diseño, excelente el recorte de barba. muy conforme con el producto.

Ventajas

todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración

30/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Es excelente, lo tengo hace 3 años y la cargo 2 veces x mes

Ventajas

Todo..! La batería , el filo de la cuchilla y lo Fácil que es usarla

Contras

No le veo nada en contra..!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo