Descontinuado
BT7201/15
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas completamente de metal
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Captura hasta el 90%* del vello
Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.
Recorta tu barba en una sola pasada. Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta todos los vellos y los guía hacia las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado. El resultado es una barba corta y uniforme en una sola pasada.
Las resistentes cuchillas de acero cuentan con un doble afilado para ofrecer gran durabilidad y cortar hasta el vello más grueso. Además, se afilan automáticamente al rozarse entre ellas durante el recorte.
Premios
2.6
de 5
88
Reseñas
Thphon
20/09/2021
Argentina
Comprador verificado
Todo según lo esperado
Funciona bien, sus accesorios son fáciles de utilizar. Succiona pelos pero de todos modos algo cae (facilita mucho la limpieza).
Ventajas
Ayuda a la limpieza.
Contras
No se puede mojar.
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
ju&mi
14/08/2020
Argentina
fantastica , muy contento mi esposo
muy cómodo , hermoso diseño, excelente el recorte de barba. muy conforme con el producto.
Ventajas
todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
P@blo24
30/07/2020
Argentina
Excelente producto
Es excelente, lo tengo hace 3 años y la cargo 2 veces x mes
Ventajas
Todo..! La batería , el filo de la cuchilla y lo Fácil que es usarla
Contras
No le veo nada en contra..!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo