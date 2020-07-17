Descontinuado
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para cargar
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
4.0
de 5
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Somosreales
17/07/2020
Argentina
Simple, excelente sonido.
Fácil de manejar, todo funciona excelente, el sonido es muy bueno, y suenan muy bien los bajos. Además un hermoso diseño.
Ventajas
Sonido y funciones (USB, bt, cd, radio)
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2310 Microsistema de música
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2310 Microsistema de música
Diego
12/02/2016
Chile
suena muy bien, pero no logro conectarlo al pc por bt, tengo win7 pro, desde android funciona sin problemas, pero en windows es imposible
en general es un excelente equipo, mete harta bulla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena
joanramonb
21/01/2016
España
Comprador verificado
Ideal
Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena