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Descontinuado

Microsistema de música

BTM2310/12

4
| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Relajate con buena música
Escuchá la música de tu smartphone, transmití el contenido de tu biblioteca a través de Bluetooth y reproducí CD de MP3 en este sistema de música Philips todo en uno de diseño compacto. Cargá todos tus dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tablets, con el puerto de carga USB incorporado.
Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Relajate con buena música

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Puerto USB para cargar

Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Potencia de salida máxima de 15 W

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
2

17/07/2020

Argentina

Argentina

Simple, excelente sonido.

Fácil de manejar, todo funciona excelente, el sonido es muy bueno, y suenan muy bien los bajos. Además un hermoso diseño.

Ventajas

Sonido y funciones (USB, bt, cd, radio)

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microsistema de música

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microsistema de música

12/02/2016

Chile

Chile

suena muy bien, pero no logro conectarlo al pc por bt, tengo win7 pro, desde android funciona sin problemas, pero en windows es imposible

en general es un excelente equipo, mete harta bulla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena

21/01/2016

España

España

Comprador verificado

Ideal

Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena

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