Descontinuado
Capturá y compartí los buenos momentos en alta definición
Con la cámara de video de bolsillo de Philips podés grabar videos con sólo presionar un botón, para revivir los mejores momentos en alta definición y compartirlos a través de Internet o en el televisor. El conector USB integrado te permite conectar la cámara de video a tu PC o Mac sin complicaciones.
Capturá videos en alta definición (720p) y disfrutalos con la misma calidad de imagen que ofrecen las transmisiones de televisión HD. El número “720” representa la resolución de la pantalla, es decir, la cantidad de líneas horizontales en la pantalla, mientras que “p” significa escaneo progresivo y se refiere a la secuencia de aparición de las líneas en cada cuadro. La resolución 720p te permite grabar videos con una calidad de imagen superior a la que te ofrecen los celulares y las cámaras digitales comunes. Además, la cámara de video de Philips usa H.264, el mismo formato de video que los reproductores y discos Blu-ray. Este formato de última generación brinda excelente calidad HD para capturar y revivir los mejores momentos.
No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón podés empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.
El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
KAZALLA
16/12/2010
España
FANTASTICA
ESTA CAMARA A PARTE DE SU ESPECIAL DISEÑO ES FANTASTICA POR SU FACIL MANEJO Y SU APLITUD DE PANTALLA.....DE RESOLUCION ANDA UN POCO JUSTA,PERO LA SUPLE CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN CON POCA ILUMINACION.....PESO ADECUADO A UN PRODUTO DE ESTAS CARACTERISTICAS.........NO NECESITA CABLES PARA DESCARGAR TODO A TU ORDENADOR AUNQUE SI ES NECESARIO UNO(HDMI) PARA VISIONARLAS EN TU TV......BUENA DURACION DE LA BATERIA Y MENUS FACILES DE ENTENDER.....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
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mariaruiz
04/12/2010
España
El regalo de estas Navidades
He recibido hace unos días esta cámara y mi impresión general no puede ser mejor: buen diseño, muy intuitiva en su manejo, fácil de llevar a todas partes (cabe en cualquier bolsillo) y, lo que es más importante, muy fácil de usar y con estupendos resultados. Recibí la cámara perfectamente empaquetada y protegida, y un rato después ya estaba haciendo mis primeras fotos y vídeos sin necesidad de ver las instrucciones. En suma, una magnífica relación calidad-precio y un regalo para estas Navidades que quien lo reciba no olvidará :-)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder
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