ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

        Descontinuado

        Videocámara de alta definición

        CAM150PK/00

        Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

        La cámara de video ESee CAM150 es fuerte y resistente al agua y tiene un excelente rendimiento tanto en interiores como en exteriores, incluso en el agua o la nieve. La avanzada tecnología antivibraciones ofrece videos nítidos en formato dual para que los almacenés en calidad HD o resoluciones inferiores y puedas compartirlos cuando quieras.

        Ver todos los beneficios

        Incluso en el agua o la nieve

        Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

        Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

        Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

        El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

        Conexión directa al televisor mediante HDMI para ver tus videos en alta definición

        Conexión directa al televisor mediante HDMI para ver tus videos en alta definición

        Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia sobre este producto

        Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

        Opiniones

        Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.